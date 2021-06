FAMA-Messefachtagung digital am 28. und 29. Juni

Die diesjährige Sommertagung des FAMA wird am 28. und 29. Juni 2021 als digitales Event auf der Plattform der Karlsruher „Liveline Connect“ stattfinden. Die Hamburg Messe und Congress GmbH wird stattdessen die FAMA-Messefachtagung im Sommer 2022 in Hamburg ausrichten.

Am 28. Juni, dem ersten Veranstaltungstag der diesjährigen Tagung, soll der Blick in die Zukunft gehen: So wird in drei Themenblöcken die Frage nach Chancen aus der Krise gestellt. Prof. Dr. Sven Prüser wird die Studie zur Zukunft des Messewesens, die der FAMA gemeinsam mit IDFA und AUMA initiiert hat, vorstellen.

Unter dem Titel „Neustart Konkret“ kommen Projektleiter zum Corona-bedingt schwierigen Messe- und Veranstaltungsjahr zu Wort und stellen sich der Diskussion. Der Themenblock „Hybride Messen? Live Kommunikation neu denken“ wirft einen Blick über die Grenzen des deutschen Messewesens hinaus.

Am 29. Juni, dem zweiten Veranstaltungstag, wird die Frage gestellt: „Quo vadis, Messeland Deutschland?“ (mit Diskussion). Verbandsjustiziar Martin Glöckner wird in seiner Keynote die rechtspraktische Einordnung aktueller Fragestellungen und Vorgänge vornehmen. In der anschließenden Diskussionsrunde werden die verschiedenen Aspekte dieser Fragestellung aus Sicht der privatwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Seite beleuchtet.

Danach wird in fünf parallel stattfindenden Arbeitskreisen zu den Themen B2C-Aussteller, B2C-Besucher, B2B-Messen, VA-Leitung/Organisation und Future of Work der kollegiale Austausch im Mittelpunkt stehen. Zum Abschluss der Tagung wird ein weiterer Aspekt der aktuellen Corona-Situation in den Mittelpunkt gestellt und nach den psychologischen und emotionalen Auswirkungen des fehlenden persönlichen Miteinanders gefragt.

www.fama.de