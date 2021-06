Beleuchtungsoptik-Seminar im November in Weingarten

Das nächste Beleuchtungsoptik-Weiterbildungsseminar des Photonics BW e.V. findet vom 10. bis 12. November 2021 in Weingarten (Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg) statt. Photonics BW bietet dieses Seminar in Kooperation mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten, der Opsira GmbH und der Hochschule Heilbronn an.

Der Kurs richtet sich an Ingenieure, Physiker und Techniker, die sich auf dem Gebiet der Beleuchtungsoptik weiterqualifizieren möchten. Grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Optik und der Lichttechnik werden vorausgesetzt, Expertenwissen ist nicht erforderlich. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 20 begrenzt.

www.opsira.de