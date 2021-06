2. Prolight + Sound BIZlounge ab sofort verfügbar

Wie bereitet sich die Entertainment-Technology-Branche auf die allmähliche Wiederaufnahme des Veranstaltungsbetriebs vor? Welche Trends und Herausforderungen prägen insbesondere den Theaterbetrieb? Und wie verändert das steigende Bewusstsein für Nachhaltigkeit die Eventwirtschaft? Diese und weitere Fragen beantworten Experten in der zweiten Prolight + Sound BIZLounge.

In prominent besetzten Panels diskutieren Vertreter von Verbänden, Unternehmen und Veranstaltungsstätten die aktuell drängendsten Themen der Branche. Bekannte Marken stellen in Video-Präsentationen ihre neuen Lösungen vor. Zudem enthüllt die Messe Frankfurt ihre Planungen zum „Green Event Space Contest“ auf der kommenden Prolight + Sound. Das dreistündige, komplett englischsprachige Informationsformat ist ab sofort kostenfrei unter www.prolight-sound.com/bizlounge abrufbar.

Partner der zweiten BIZLounge sind die Unternehmen Adam Hall, Artthea, Computerworks, ETC, HOF, KS Audio, Misto Art, Robe und SGM, zudem die Branchenverbände VPLT und EVVC, die Oper Frankfurt sowie das Event-Unternehmen L&S GmbH.

Im „Green Event Space Contest“ sind Planer, Architekten, Messebauer und Studierende aufgerufen, ein detailliertes Konzept für eine multifunktionale Messepräsentation mit integriertem Bühnenareal einzureichen. Einzige Bedingung: Das Konzept muss das gesellschaftliche und politische Ziel zu mehr nachhaltigem Handeln aufgreifen. Der Fokus liegt auf flexibler Nutzbarkeit, innovativen Ansätzen und effektiven, gegebenenfalls interaktiven Präsentationsmöglichkeiten. Die Messe Frankfurt will das beste Konzept auf der Prolight + Sound 2022 öffentlichkeitswirksam in die Realität umsetzen und übernimmt dabei sämtliche Kosten. Partner bei der Umsetzung ist die L&S GmbH. Bis 1. Oktober 2021 können kreative Köpfe ihre Ideen per E-Mail an anja.kind@messefrankfurt.com einreichen.

Die BIZLounge zeigt einen detaillierten Überblick über den neuen Wettbewerb. Im anschließenden Round Table diskutieren Mira Wölfel (Director Prolight + Sound), Timo Feuerbach (Geschäftsführer EVVC) und Tobias Berghaus (Geschäftsführer L&S) über den Einfluss des „Green Event“-Gedankens auf die Branche. So gibt es Antworten auf die Fragen, ob das Commitment für mehr Nachhaltigkeit auch zu Wettbewerbsvorteilen führt - und ob ein ressourcenschonendes Event sogar das Budget entlasten kann.

Ein weiterer wichtiger Themenbereich der BIZLounge sind technische Innovationen rund um Theaterlicht. Die Umstellung von Halogenleuchten auf LED ist in vollem Gange und wird die Branche auch weiterhin beschäftigen - mit allen künstlerischen Herausforderungen bezüglich des Lichtspektrums. Ein entscheidender Faktor für mehr Effizienz im Theaterbetrieb ist die Standardisierung von Datenformaten - mehr „Plug and Play“ heißt hier die Devise. Herbert Bernstädt, Specialist Lighting Technology der Adam Hall GmbH, stellt das Format GDTF als vielversprechenden Ansatz vor. In seinem Vortrag auf der BIZLounge gibt er darüber hinaus einen Einblick in Fernüberwachung und dezentralisierte Produktionen, die den Reise- und Personalaufwand im Theaterbetrieb wesentlich verringern und sowohl natürliche als auch finanzielle Ressourcen schonen können.

Bernstädt ist zudem Teil des anschließenden Round Tables zum Thema Theatertechnik, gemeinsam mit Randell Greenlee (Politik und Internationales, VPLT) sowie Olaf Winter (Technischer Leiter, Oper Frankfurt). Ein Schwerpunktthema ist die Auswirkung des technologischen Fortschritts auf die Beschäftigungsstruktur in der Theaterbranche: So lässt sich ein Trend hin zu weniger, aber besser ausgebildetem Personal erkennen. Muskelkraft ist fortan weniger entscheidend als technisches Know-how und die Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzubilden. Kann diese Entwicklung langfristig zu mehr Diversity in bühnentechnischen Gewerken führen? Der Expertentalk auf der BIZLounge liefert Einblicke hierzu.

In einem weiteren Round Table, zur aktuellen Situation der Unternehmen der Entertainment-Technology-Industrie, berichten die CEOs der Firmen Artthea (Michael Schwabe), HOF (Björn Heinzmann), KS Beschallungstechnik (Dieter Klein) und SGM (Michael Herweg) über ihre Krisenstrategien und die bevorstehende Nachfrage-Explosion am Veranstaltungsmarkt. Wie organisieren Betriebe ihre Personalplanung in einer Zeit ohne konkrete Roadmap für den vollständigen Restart? Welchen Einfluss hatte (und hat) die Pandemie auf Lieferketten und Preise? Werden Streaming-Events und On-Site-Events zukünftig parallel existieren?

Im Manufacturers’ Forum stellt die Prolight + Sound BIZLounge zukunftsweisende Lösungen der Entertainment-Technology-Industrie vor. In Video-Showcases geben Unternehmen Einblicke in ihre Innovationen und erläutern die Vorteile für Professionals im Eventtechnik-Bereich. Beiträge kommen von Computerworks („Data Tag tips and tricks“), ETC („Fan-free moving lights - SolaFram Studio“; „The Advanced Research Group of ETC“), HOF („The Flying Stage Project“), Misto Art („The Birth story of theater production planning software“) und Robe („Noise levels of LED moving lights - how to measure it and pros/cons of different cooling concepts“; „Additive vs. subtractive colour mixing in stage lighting - advantages and disadvantages of each and Robe lighting’s approaches to optimize them“).

Die nächste Prolight + Sound soll vom 26. bis 29. April 2022 stattfinden. Weitere internationale Veranstaltungen des Messebrand Prolight + Sound umfassen die Prolight + Sound NAMM Russia (16. bis 18. September 2021, Sokolniki Exhibition and Convention Centre, Moskau, Russland), die Prolight + Sound Guangzhou (25. bis 28. Februar 2022, China Import and Export Fair Complex, Guangzhou, China) und die Prolight + Sound Middle East (September 2022, Dubai International Convention and Exhibition Centre).

(Foto: Antonia Felka)

