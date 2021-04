Tagungszentrum Schloss Herrenhausen erhält Beleuchtungs-Update mit Elation

Das Schloss Herrenhausen in Hannover bietet als Tagungs-Location im Untergeschoss einen ca. 290 Plätze fassenden Vortragssaal und im Obergeschoss den 461 Quadratmeter großen Festsaal, der sich für Veranstaltungen mit bis zu 480 Teilnehmern eignet. Darüber hinaus stehen weitere Seminar- und Besprechungsräume sowie ein Dachpavillon zur Verfügung.

Im Festsaal des Schlosses installierte Allstars Veranstaltungstechnik aus Langenhagen im Oktober 2020 Beleuchtungstechnik von Elation Professional. Zuvor hatte das Unternehmen bereits im Februar letzten Jahres die Ton- und Steuerungstechnik sowie das Rigging erneuert. Allstars blickt auf zehn Jahre Branchenerfahrung zurück und veranstaltete 2018 zudem mit „Hannover leuchtet“ ein eigenes Lichtfestival, das über 150.000 Besucher anzog.

„Von der Traverse über die Scheinwerfer bis hin zur letzten Schelle musste alles farblich an die Location angepasst werden“, erläutert Allstars-Geschäftsführer Felix Reinhold. „Das Traversensystem haben wir zwar mit Motoren ausgestattet, aber die Position und Anzahl der Scheinwerfer sollte durch uns so an den Saal angepasst sein, dass möglichst nichts mehr verändert werden muss.“

Hinsichtlich der Scheinwerfer fiel die Wahl auf vier Fuze Profile sowie jeweils acht Fuze SFX und Rayzor 760 von Elation Professional. Alle Geräte wurden von LMP Lichttechnik in Weiß geliefert. „In den Räumlichkeiten werden relativ oft Goboprojektionen eingesetzt. Der Fuze SFX ist hierfür unser Scheinwerfer der Wahl, während der Fuze Profile zur Bühnenbeleuchtung mit scharfen Abgrenzungen zur Bühnenkante genutzt wird“, erklärt Reinhold.

(Fotos: Allstars Veranstaltungstechnik)

www.lmp.de