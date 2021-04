Neue Traversensysteme und Systemupdates bei der LTT Group

Um dem Bedarf an passgenauen Lösungen auf dem Traversenmarkt gerecht zu werden, gibt es drei neue Systemreihen im Towerbereich von Naxpro-Truss. Ab sofort ist die TD34- und TD44-Serie mit verstärkten Gurtrohren (50 x 4 mm) und Diagonalen (25 x 3 mm) und die TD54-Serie mit massiven Gurtrohren (60 x 5 mm) und Diagonalen (30 x 3 mm), sowie beidseitigen Leiterbracings verfügbar.



Bei den Naxpro-Truss Systemen GS34 und GS64 wurde ein Endrahmen als Update eingeführt. Diese Serien erfüllen damit die stetig steigenden Anforderungen in der Veranstaltungsbranche. Die Litetruss Traversen werden dagegen mit den Baureihen X31S, H31S, H42L, H43D, H44V erweitert. Diese zusätzlichen Systeme, die das bereits bestehende Produktsortiment ergänzen, bieten Anwendern in Zukunft eine größere Flexibilität bei der Planung neuer Traversenkonstruktionen.



Alle Traversensysteme wurden vom TÜV SÜD Baumuster geprüft. Insgesamt gibt es bei der LTT Group derzeit 46 TÜV geprüfte Traversen-Systemreihen von Naxpro Truss und Litetruss. Damit verfügt man über eines der größten Traversenportfolios, welches in der Branche erhältlich ist.



www.naxpro-truss.de

www.litetruss.de

www.ltt-group.de