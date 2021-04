Corona: JBL unterstützt Künstler mit Gage, Equipment und Reichweite

Die Lautsprecher-Marke JBL unterstützt mit ihrem „Back to Stage“-Contest junge Künstler. Bands und Musiker aus Deutschland können noch bis Mitte Mai 2021 jede Woche 3.000 Euro in bar und Equipment im Wert von über 1.000 Euro gewinnen. Die wöchentlichen Gewinner erhalten außerdem die Möglichkeit, in Online- und sozialen Medien, ihre Musik einem breiten Publikum vorzustellen.

Wer an der Aktion „Back to Stage“ teilnehmen möchte, kann sich über die Webseite www.jbl-back-to-stage.de anmelden und einen Song hochladen. Eine Fachjury wählt unter allen Teilnehmern die wöchentlichen Gewinner aus. Der beste Act bekommt zusätzlich einen exklusiven Recording-Workshop der Metropolis Studios in London geschenkt.

(Fotos: JBL/Audio Pro Heilbronn Elektroakustik GmbH)

