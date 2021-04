Corona: IGVW-Studie erreicht Crowdfunding-Ziel

Die Finanzierung der laut IGVW "größten Marktstudie der deutschen Veranstaltungswirtschaft" ist gesichert: Das Ziel der avisierten 55.000 Euro, zu sammeln innerhalb von fünf Wochen, wurde mehr als erreicht. Neben den über die offizielle Plattform generierten 50.200 Euro habe die IGVW per direkter Überweisung noch weitere rund 6500 Euro zweckgebundene Fördergelder von Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen erhalten.



Start der Datenerhebung durch das R.I.F.E.L. Institut ist der 13. April 2021. Man wolle "eine komplette Landkarte der Veranstaltungswirtschaft" zeichnen und die Befragung dafür in verschiedene Themenkomplexe unterteilen. Dazu gehören allgemeine Angaben zum Unternehmen beziehungsweise der selbstständigen Tätigkeit, spezifische Aussagen über die eigene Rolle in der Veranstaltungswirtschaft generell und auf den konkreten Einsatzbereich innerhalb der Branche bezogen, das Umsatzvolumen und die Einschätzung der aktuellen Situation ebenso wie Beschäftigungsverhältnisse und Kooperationen mit anderen Agierenden der Veranstaltungswirtschaft.



Die Ergebnisse der Studie sollen die Basis für künftige Gespräche mit der Politik sein: "Für zielgerichtete Hilfsleistungen auf Länder- und Bundesebene muss die Veranstaltungswirtschaft mit all ihren Besonderheiten so vollumfänglich wie möglich erfasst werden", so die IGVW.



www.igvw.org