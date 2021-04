Corona: GLP KNV Line bei „Picknick-Konzerten“ von LEA im Einsatz

Die Singer/Songwriterin LEA hat an den „Picknick-Konzerten“, einer coronakonform umgesetzten Veranstaltungsreihe der Landstreicher Konzerte GmbH, teilgenommen. Lichtdesigner Maximilian Gräf von PE Lichtdesign nutzte dabei zwanzig KNV Line von GLP. Gräf, der seit Februar 2017 als Licht- und Bühnendesigner für LEA tätig ist, musste pandemiebedingt für die „Picknick-Konzerte“ auf ein älteres Design zurückgreifen.

„Das Design zum neuen Album ‘Treppenhaus’ existiert nur auf dem Reißbrett“, berichtet er. „Als es dann an die ‘Picknick-Konzerte’ ging, habe ich mir sowohl die alten Aufzeichnung des ‘Zwischen meinen Zeilen’-Designs, als auch die Entwürfe für das geplante ‘Treppenhaus’-Set vorgenommen und versucht, aus beidem etwas Neues zu kreieren. Ich habe also Dollys und Lampenpositionen aus dem alten Set übernommen und modifiziert.“ Der Designer platzierte die GLP-LED-Module an vier Gassendollys, vier Backdollys sowie auf der Riserkante vor den Musikern und gewann dadurch in erster Linie Tiefe auf der Bühne.

Die „Picknick-Konzerte“ bedeuteten für LEA und Gräf ein straffes Programm. „Insgesamt haben wir dreizehn Shows an sieben Tagen gespielt, in der Regel zwei Shows pro Tag - eine nachmittags, eine abends. Ganz schön sportlich, zumal wir coronabedingt ohne Lichtsystemtechniker unterwegs waren. Da hieß es: Kabelbäume vorbereiten und schnell sein“, sagt Gräf. Die Lichttechnik wurde von Groh-P.A. Veranstaltungstechnik geliefert.

(Fotos: Calvin Müller)

