Spreefreunde launchen EDE-Studios

In Deutschland bietet die Berliner Live-Kommunikations-Agentur Spreefreunde mittlerweile fünf Studio-Locations: In Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München werden Virtual Studios, Digital Studios, Eventlocation-Studios mit Green Wall, Camera-Tracking, LED-Wall/Curved LED, Extended Reality, Hybrid, Automotive zur Verfügung gestellt. Weitere Studios in ganz Europa sind ebenfalls bei dem Unternehmen buchbar, unter anderem in Wien, Zürich, London, Paris, Brüssel und Madrid.

Das Jahr 2021 steht ganz im Zeichen digitaler Events. Damit stellt sich für Organisatoren und Einkaufsabteilungen die Frage: Was kostet eigentlich ein Stück Digital-Event? Eine Antwort liefern die Spreefreunde mit ihren neuen EDE-Packages, die als Grundlage für die Umsetzung digitaler Events Premiere feiern und Leistungen und Preise in ein praxisgerechtes Verhältnis setzen und damit vergleichbar machen sollen.

EDE steht für Emotional Digital Event und wurde von den Spreefreunden entwickelt. Erster Anwender war ein deutscher Automobilhersteller, der EDE Anfang Juni 2020 für ein Projekt mit mehreren tausend Teilnehmern in Ingolstadt nutzte. Es folgten weitere Auftraggeber, unter anderem aus den Bereichen Automotive, Medien und High-Technologies.

„EDE kombiniert Content und Show-Acts zu einem Mix aus Live- und Digitalkommunikation, der sich beliebig skalieren lässt und alle Module zu einem Produkt zusammenführt“, erklärt Tim Krannich, Geschäftsführer der Spreefreunde. „Wir sind bei der Planung davon ausgegangen, was für erfolgreiche Digital-Events erforderlich ist, und haben die Bestandteile gewichtet und segmentiert. Aus diesen Überlegungen sind Angebotspakete entstanden, die direkt nutzbar sind und von uns mit marktgerechten Preisen versehen wurden. Die Kombinationen sind aber variabel, sodass sich über optionale Leistungen wieder eine individuelle Skalierbarkeit ergibt.“

Für die Umsetzung der EDE-Packages kooperieren die Spreefreunde unter anderem mit der Production Resource Group AG (PRG), einem der führenden Anbieter für die technische Ausstattung und Produktion von Events. Zur Grundausstattung aller Packages zählt eine professionelle Produktion in einem Studio oder einer Eventlocation. Bestandteile sind die Studionutzung inklusive Betriebs- und Nebenkosten, die technische Ausstattung und Realisierung. Buchbar sind die EDE-Packages auch in einer Wunschlocation bzw. einem anderen beliebigen Standort als mobile Version oder als Hybrid-Event.

Zu den Ausstattungsmerkmalen aller EDE-Fullservice-Packages gehört die Lieferung von Musik-Acts - entweder live oder als Einspielung bzw. als Zuschaltung - sowie die Integration von Vorträgen und Interviews. Weitere Bestandteile der Fullservice-Pakete sind die Streaming-Regie inklusive Recording und USV, ein CD-konformes Motion-Design mit „Bauchbinden“, Pausenanimation und Transitions sowie die Bühnenausstattung. Geboten wird hier ein Standard-Setup an Ausstattung für das Produktionsteam vor Ort. Eine den Corona-Schutz- und Hygienevorschriften entsprechende Crew-Verpflegung gewährleistet die Cateringbox „Day“. Ebenfalls eingeschlossen sind alle Auslagen und Reisekosten für die Produktionscrew und das Engagement eines zertifizierten Hygienebeauftragten.

Zu den EDE-Fullservice-Packages zählt auch die Stellung eines zentralen Projektansprechpartners sowie die Entwicklung eines Kurzkonzepts als „rotem Faden“, des Ablaufplans und des Briefings der beteiligten Dienstleister. Eine zehn Stunden umfassende Vor-Ort-Betreuung (je Produktionstag) schließt die technische Betreuung ebenso ein wie die Bereitstellung eines Projektleiters und eines Regisseurs. Obligatorisch sind COVID-19-Schutzmaßnahmen. Ein entsprechendes Maßnahmenpapier wurde von einem Betreiber mehrerer Impfzentren erstellt.

Das Equipment enthält immer eine Grundausstattung an LED-Licht, Funkstrecke mit Headsets und Monitoring, Beschallung, Intercom für Bild-/Videoregie, Full-HD-Studiokameras, Vorschau-Displays, eine große LED-Videowand mit 2,8-/3,8-mm-Auflösung, Grafikswitch, Video-Zuspieler, PPT-Laptop, Vorschauer und USV.

Variabel sind auch die Serverkapazitäten. In einer der kleinsten Versionen handelt es sich um drei Stunden Servernutzung für 300 PAX zuzüglich einer CD-konformen Website inklusive I-Frame, Hosting und Microsite. Die Erhöhung der Serverkapazitäten und andere Dienstleistungen können auch innerhalb der Packages nachträglich gebucht werden. Die Server sind datenschutzkonform, die DSGVO findet bei allen eingesetzten Tools Anwendung.

Alle zusätzlichen Leistungen wie Event-Plattformen inklusive Statistiken und Auswertungen, Apps, Interaktionstools wie Gamification, Matchmaking, Avatar, Emoji, Kollaborationswerkzeuge, Social Media, Kulissenbau, Video-/Fotodokumentation, Maske, CO2-Ausgleich und mehr sind über EDE optional integrierbar.

(Grafik: Spreefreunde)

www.spreefreunde.com