ETC veranstaltet zweitägiges Online-Event Ende März

ETC veranstaltet am 30. und 31. März 2021 ein Online-Event und stellt dabei zwei neue Scheinwerfer für den professionellen Theatermarkt vor. Die Veranstaltung ist öffentlich und beginnt um 16 Uhr (MEZ) mit einer Keynote von David Lincecum, Vice President of Marketing bei ETC.

Nach den Produktvorstellungen wird Lichtdesigner Justin Townsend über den Einfluss von LED-Technik auf das heutige Lichtdesign referieren. Zu den weiteren Sessions gehören Live-Demos inklusive Q&As mit dem Produktentwicklungs-Team sowie eine Reihe von Kursen. Einen Schwerpunkt setzt die effiziente Integration moderner Technologie in den Theater-Arbeitsablauf.

Das Launch-Event ist global. Viele der Inhalte werden in mehreren Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch) und in mehreren Zeitzonen weltweit präsentiert. Details zu den Sessions und der Teilnahme an dem Online-Event finden sich unter www.etcconnect.com/etclaunch.

