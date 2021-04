Corona: Festivals erneut abgesagt

Die Festivals „Deichbrand“, „Hurricane“, „Southside“, „Rock am Ring“, „Rock im Park“, „SonneMondSterne“ und „Greenfield“ müssen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie erneut ausfallen. Die Veranstalter entschieden sich aufgrund der weiterhin bestehenden unsicheren Infektionslage zu einer Absage. Allen Ticketinhabern wird die Möglichkeit gegeben, die Festivals im Jahr 2022 zu besuchen. Alle weiteren Informationen hierzu finden sich in den FAQs der jeweiligen Festivals und Veranstalter.

„Wir bedauern die Absage sehr und teilen die Enttäuschung aller Beteiligten. Aber Sicherheit und Schutz der Gesundheit von Fans, Künstlern, Festival-Teams und Partnern gehen selbstverständlich vor“, sagt Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS Eventim. „Klar ist aber auch, dass die weiterhin unsichere Lage die dramatische wirtschaftliche Situation der Livemusik-Branche weiter verschärft. Wir arbeiten auf vielen Ebenen daran, dass Livekultur möglichst schnell und sicher auf die Bühne zurückkehren kann.“

Dr. Frithjof Pils, Geschäftsführer von Eventim Live, fügt hinzu: „2021 sollte eigentlich der Sommer des Wiedersehens werden, und die Festivalveranstalter haben viel Arbeit und Zeit in Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte investiert, um dies möglich zu machen. Angesichts der weiterbestehenden epidemischen Lage und verbundener Auflagen mussten wir jetzt jedoch schweren Herzens einsehen, dass Festivals dieser Größenordnung zurzeit noch nicht durchführbar sind. Wir richten unser Augenmerk daher nun auf den Festivalsommer 2022.“

