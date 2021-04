Corona: Drive-in-Schnellteststation an ISS Dome gestartet

Am ISS Dome in Düsseldorf ist eine Drive-in-Schnellteststation an den Start gegangen. Düsseldorfer Bürger*innen können dort ab sofort einen kostenlosen Corona-Schnelltest in Anspruch nehmen. Dieser wird durchgeführt, während die Besucher*innen in ihrem eigenen PKW verbleiben. Für Personen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad anreisen, wird zudem ein Walk-in-Schnelltest angeboten. Ein Termin kann über das Online-Portal unter www.corona.duesseldorf.de/schnelltest vereinbart werden.

Für die Anfahrt mit dem PKW können Besucher*innen folgende Adresse nutzen: DEG-Platz 1, 40472 Düsseldorf. Die Schnellteststation (Drive-in und Walk-in) ist im hinteren Bereich des ISS Dome (vor dem VIP-Eingang) eingerichtet. Vor Ort ist die Wegeführung entsprechend ausgeschildet. Die Schnellteststation ist montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

(Fotos: D-Live)

