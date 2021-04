BrandEx veröffentlicht Bestenlisten

Am 3. März 2021 öffnete sich der digitale Vorhang für die Verleihung des BrandEx Awards 2021. Beim diesjährigen Hybrid-Event unter dem Motto „Ein Abend unter Freunden“ feierte dabei „BoB“, die Best-of-the-Best-Liste des BrandEx Award, seine Premiere. Die Moderation in der Berliner Eventlocation Spreespeicher übernahm Aljoscha Höhn.

Das „BoB“-Ranking entstand mit dem Start des BrandEx 2019 und steht seitdem für eine qualitative Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Award-Jahrgängen und den jeweiligen Einreichern. Die Liste basiert auf einem Punktesystem und resultiert direkt aus den Jurybewertungen. Die Gremien können für jeden Wettbewerbsbeitrag bis zu 1.000 Punkte vergeben. „BoB“ identifiziert so die Unterschiede im Niveau der Kreativleistungen der einzelnen Jahre.

Die Bestenliste ermöglicht bereits jetzt eine genaue Übersicht und Vergleichbarkeit der ausgezeichneten Beiträge. Bislang gab es die Ergebnislisten der einzelnen BrandEx-Jahrgänge schon auf der Webseite www.brand-ex.org. In diesem Jahr werden dort erstmals die kumulierten Zahlen aus drei Jahren BrandEx aufgeführt. „BoB“ als „Ewige-Besten-Liste“ erscheint künftig im Jahresrhythmus.

Bewertungen finden alle Beiträge auf der Shortlist sowie alle Gewinner. Der BrandEx-Jahrgang 2021 berücksichtigt ausschließlich Gewinnerbeiträge. In dem von der Pandemie geprägten Jahr gab es lediglich die Unterscheidung zwischen Gewinnern und Nichtgewinnern, auf eine Shortlist haben die Veranstalter verzichtet. Die 38 preisgekrönten Beiträge beim BrandEx Award 2021 wurden von der Jury mindestens mit 750 Punkten bewertet.

Beim BrandEx Award 2021 verzeichneten die Veranstalter 101 Wettbewerbseinreichungen. Auszeichnungen gab es für herausragende Projekte der Live-Kommunikation in fünf Gewinnerclustern: Architecture, Planning/Craft/Production, Crossmedia, Event und Formats. Anders als in der Vergangenheit, wurden am Abend des 3. März 2021 weder Gold-, Silber- noch Bronze-Trophäen verliehen. Alle Preisträger erhielten für ihre Erfolgsprojekte den weißen BrandEx Special Award.

Aus den vorliegenden Daten der bisher durchgeführten BrandEx Awards ergibt sich folgendes Top-Ten-Ranking der erfolgreichsten Beiträge in den letzten drei Jahren:

1. „The Macallan Visitor Experience“, Einreicher: Atelier Brückner GmbH, 2019, Kategorie: Best Brand Architecture, 905 Punkte

2. „OBI Wohnen & Interieur 2019“, Einreicher: Framework GmbH, 2020, Kategorie: Best Stand S, 880 Punkte

3. „BMW Vision iNEXT World Flight“, Einreicher: Vok Dams Events GmbH, 2020, Kategorie: Best Live PR, 879 Punkte

4. „Swarovski Light Festival“, Einreicher: Insglück Gesellschaft für Markeninszenierung mbH, Kategorie: Best Festival, 2021, 875 Punkte

5. „Der schöne Wahnsinn“ für Palmberg Büroeinrichtungen + Service, Einreicher: Voss+Fischer GmbH, Kategorie: Best Stand L, 2019, 874 Punkte

6. „Kinder Ice Cream Frozen Store“, Einreicher: FischerAppelt, Live Marketing GmbH, Kategorie: Best Store Concept, 2020, 869 Punkte

7. „Vision Urbanetic World Premiere“, Einreicher: Oliver Schrott Kommunikation GmbH, 2019, Kategorie: Best Live PR, 868 Punkte

8. „Ledvance-New Next Level“, Einreicher: Studio Bachmannkern GmbH, 2019, Kategorie: Best Stand L, 867 Punkte

8. „Sounds of Silence“ für das Museum für Kommunikation Bern, Einreicher: Idee und Klang GmbH, 2020, Kategorie: Best Thematic Exhibition, 867 Punkte

9. „Samsung Windows into the Future“, Einreicher: Cheil Germany GmbH, 2020, Kategorie: Best Brand Activation, 866 Punkte

10. „WOW Museum - Room for Illusions“, Einreicher: Aroma AG, 2021, Kategorie: Best Brand Architecture, 853,8 Punkte

Eine weitere Ableitung aus der „BoB“-Liste betrifft die erreichte Gesamtpunktzahl pro Einreicher beim BrandEx Award. Hier ergibt sich bisher folgendes Ranking der erfolgreichsten Einreicher:

1. Cheil Germany GmbH, 6.494 Punkte

2. FischerAppelt, Live Marketing GmbH, 4.781,75 Punkte

3. JN Jangled Nerves GmbH, 4.682,6 Punkte

4. Insglück Gesellschaft für Markeninszenierung mbH, 4567 Punkte

5. Studio Bachmannkern GmbH, 3.989,2 Punkte

6. Pure Perfektion GmbH, 3.774 Punkte

7. Atelier Brückner GmbH, 3.289 Punkte

8. Aroma AG, 3.278,6 Punkte

9. Onliveline GmbH, 2.978 Punkte

10. Schachzug - Agentur für Markenkommunikation GmbH, 2.399,5 Punkte

www.brand-ex.org