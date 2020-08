TIG erweitert Vertriebsteam

Thomas Pasler und Maurice Camplair haben sich der Technological Innovations Group (TIG) angeschlossen. Thomas Pasler wird sich als Regional Sales Manager für den Smart-Home-Bereich hauptsächlich auf Crestron konzentrieren, während Maurice Camplair als Regional Sales Manager für das kommerzielle Portfolio von TIG in Norddeutschland, ebenfalls mit Schwerpunkt auf Crestron, tätig sein wird. Pasler berichtet an CEO Robin van Meeuwen, Camplair an Dirk Hendrickx (Vice President of Sales).

Die TIG hat zudem Jerôme Grimminck in die Rolle des Regional Sales Managers befördert, in welcher er für das gesamte Portfolio von TIG in Deutschland verantwortlich ist. Grimminck wurde zunächst als Vertriebsingenieur für die DACH-Region eingestellt und bekleidet nun die neue Position. Er berichtet an Sales Director Steven Dullaert.

