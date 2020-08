Online-Seminar-Reihe zum Einsatz von Avid Venue S6L in Theatern und Musicals

Ab dem 12. August 2020 startet eine neue Avid-Venue-S6L-Online-Seminar-Reihe mit Fokus auf die Einsatzfelder Theater und Musicals. An insgesamt sieben Terminen liefern die Referenten Marko Vujovic und Jonas Gehrmann von der SEA Vertrieb & Consulting GmbH, dem deutschen Vertriebspartner für die Live-Sound-Familie von Avid, einen Einblick in die Venue-S6L-Serie.

Die einstündigen Online-Seminare in deutscher Sprache behandeln diverse Themen und Aspekte der modularen Live-Mischpult-Systeme, darunter den Einsatz von Plug-ins sowie den Dual-Operator-Mode. Die Seminare richten sich an professionelle Audio-Anwender in Theatern, klassischen Konzerthäusern und Musical-Spielstätten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Termine:

12. August 2020, 11 Uhr: Vorstellung Avid-Venue-S6L-Produktfamilie. Referent: Marko Vujovic.

19. August 2020, 11 Uhr: AVB-Netzwerk & Konnektivität mit Avid Venue S6L. Referent: Jonas Gehrmann.

2. September 2020, 11 Uhr: Snapshots & Events auf Avid Venue S6L. Referent: Marko Vujovic.

9. September 2020, 11 Uhr: Übersicht Plug-Ins auf Avid Venue S6L. Referent: Marko Vujovic.

23. September 2020, 11 Uhr: 3D-Plug-In-Integration in Avid Venue S6L. Referent: Jonas Gehrmann.

30. September 2020, 11 Uhr: Wartung & Instandhaltung der Avid Venue S6L. Referent: Jonas Gehrmann.

4. November 2020, 11 Uhr: Dual-Operator-Mode in Avid Venue S6L. Referent: Marko Vujovic.

