Neues L-Acoustics-Führungsteam für die Region Amerika

L-Acoustics hat Alan Macpherson zum Leiter für die Region Amerika ernannt. Der neu gegründete Geschäftsbereich vereint die Bereiche Vertrieb, Application, Support, Auftragsabwicklung und Finanzen für sämtliche Länder in Nord-, Mittel- und Südamerika. Macpherson berichtet an Laurent Vaissié, CEO L-Acoustics, und Hervé Guillaume, CEO der L-Acoustics Group.

Alan Macpherson verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Management-Erfahrung, zuletzt als Vizepräsident für die Integrated Marketing Group der Yamaha Corporation of America in Buena Park. Im Verlauf seiner langjährigen Tätigkeit für den japanischen Hersteller verantwortete er - zusätzlich zu Yamahas eigenen Produktlinien für die professionelle Audio- und Musikindustrie - das Wachstum der Marken Nexo und Steinberg.

Mit der Beförderung von B.J. Shaver zum Business Development Director für den Installationsmarkt und der Ernennung von William Cornell als Business Development Director für den Rental-Bereich baut L-Acoustics seinen amerikanischen Geschäftsbereich weiter aus.

Als Regional Sales Manager für L-Acoustics zeichnete B.J. Shaver mehr als sieben Jahre für die Entwicklung des südwestlichen US-Marktes verantwortlich. Während dieser Zeit investierte er verstärkt in den Bereich Kirchen und Gotteshäuser. Vor seinem Wechsel zu L-Acoustics arbeitete Shaver als Vice President of Installation bei Elite Multimedia in Memphis, Tennessee. Als neuer Business Development Manager bei L-Acoustics soll er ab sofort das Installationsgeschäft auf dem kompletten amerikanischen Kontinent ausbauen.

William Cornell zeichnete vor seinem Wechsel zu L-Acoustics rund fünfzehn Jahre bei D&B Audiotechnik für den Aufbau und die Leitung des Vertriebs in Amerika verantwortlich und fungierte zuletzt als CEO der US-Niederlassung des deutschen Herstellers. Bei L-Acoustics soll er nun den Aufbau des Teams in Nord- und Südamerika maßgeblich bestimmen und die Position des Unternehmens im Touring-Bereich sowie die Erschließung vertikaler Schlüsselmärkte wie Broadway und Corporate vorantreiben.

