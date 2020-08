Live-Webinar-Reihe von Audac und SEA wird fortgesetzt

Bereits seit Mai 2020 bietet Audac auf seiner interaktiven Education-Plattform auch deutschsprachige Live-Webinare an. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Vertrieb SEA können Anwender das kostenlose digitale Angebot nutzen, um sich über die Audiolösungen der Marke zu informieren und sich individuell in Bezug auf die Planung und Einrichtung festinstallierter Beschallungssysteme weiterzubilden.

Die nächsten Termine:

14. Juli 2020, 10 Uhr: Lautsprecherauswahl, Positionierung und Simulation von Beschallungslösungen mit Ease Address

16. Juli 2020, 15 Uhr: Lautsprecherauswahl, Positionierung und Simulation von Beschallungslösungen mit Ease Address

21. Juli 2020, 10 Uhr: Verstärker und Endstufen von Audac - Überblick

23. Juli 2020, 10 Uhr: Multifunktionsgeräte und Zuspielerlösungen von Audac - Überblick

28. Juli 2020, 10 Uhr: Audac Touch 2 - Komplexe Audiosysteme bedienbar machen

Die Teilnahme ist kostenlos. Alle deutschsprachigen Live-Webinare auf der Audac-Education-Plattform werden von Matthias Meschkat, Spezialist für den Bereich AV-Fachplanung bei der SEA Vertrieb & Consulting GmbH, durchgeführt. Neben den Live-Webinaren finden registrierte Anwender auf education.audac.eu außerdem erweiterte Online-Trainings und offizielle Zertifikationskurse.

www.education.audac.eu

www.sea-vertrieb.de