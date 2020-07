Corona: Kreistag Bad Kissingen mit drahtloser Konferenztechnik von Shure ausgestattet

Um die Abstandsregelungen in Zeiten der Corona-Pandemie einzuhalten, fand im Mai 2020 die erste Kreistagssitzung des Landkreises Bad Kissingen in der umfunktionierten Schlossberghalle in der benachbarten Gemeinde Nüdlingen statt. Für die Kommunikation unter den Kreisräten sowie die Beschallung der Presse- und Zuschauerbereiche zeichnete der AV-Spezialist der Kohl UG in Verbindung mit einem Shure-Microflex-Complete-Wireless-Konferenzsystem verantwortlich.

Aufgrund der Corona-Sicherheitsvorschriften musste jeder der sechzig Delegierten an einem eigenen Tisch sitzen. Die Tische wurden mit ausreichend Abstand zueinander in sechs Reihen zu je zehn Tischen in der Schlossberghalle platziert. Darüber hinaus galt es, die Bewegungsfreiheit der Sitzungsteilnehmer zu gewährleisten, die für Wahl- und Abstimmungsfragen zum Teil ihren Sitzplatz verlassen und am zentralen vorderen Sitzungstisch Platz nehmen mussten.

Hierzu setzte die ausführende Veranstaltungstechnikfirma 64 drahtlose Shure-MXCW640-Konferenzsprechstellen und MXC416DF/C-Dualflex-Schwanenhalsmikrofone (40 cm) ein, die als Kombination aus Mikrofon, Lautsprecher und Touchscreen in einer integrierten, portablen Einheit verwendet wurden.

Als zentrale Steuereinheit fungierte ein MXCWAPT-Access-Point-Transceiver, der neben dem Audio-Routing auch das Frequenzmanagement inklusive automatischer Kanalumschaltung übernahm. Die Beschallung der Presse- und Zuhörerbereiche erfolgte mittels temporär aufgestellter Lautsprecher, die über ein PSM-1000-In-Ear-Monitoring-System mit einem Sender und zwei Empfängern bespielt wurden.

In zukünftigen Sitzungen sollen die Teilnehmer auch auf das digitale Abstimmungstool der MXCW640-Konferenzsprechstellen zurückgreifen, welches in der ersten Sitzung noch durch die klassischen Handzeichen ersetzt wurde.

www.shure.com