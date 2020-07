Corona: GoldenSea präsentiert UV-C-Desinfektionslampen

Das Institut für medizinische Virologie des Universitätsklinikums Frankfurt hat jüngst die Wirksamkeit von UV-C-Licht hinsichtlich der Desinfektion von Coronaviren nachgewiesen. Die im Labor erreichte Abtötungsrate läge bei 99,99% (log4).

Die Desinfektion mit UV-C-Licht findet bereits seit langer Zeit Anwendung in medizinischen Einrichtungen und Laboren sowie in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Die aktuelle Coronavirus-Krise rückt diese Technologie auch für andere Anwendungsbereiche in den Fokus.

Der Lichttechnikhersteller GoldenSea bietet nun eine Serie an unterschiedlichen UV-C-Desinfektionslampen unter dem Namen „GoldenSea UV“ an. Das Sortiment soll alle Anwendungsbereiche vom Privatgebrauch bis zur Industrie abdecken.

Der Desinfektionsvorgang als solcher ist dabei umweltfreundlich, weil ein rein physikalischer Prozess stattfindet und keine Rückstände oder Nebenprodukte zurückbleiben. Ein großes Augenmerk liegt auch auf den Sicherheitsaspekten, da UV-C-Licht Augen- und Hautschädigungen hervorrufen kann. Zwingend zu berücksichtigen ist daher vor allem die Gebrauchsanweisung. Integrierte Sicherheitsschaltungen wie ein Bewegungssensor und ein Neigungssensor sorgen bei Auslösen jeweils zur sofortigen Abschaltung.

www.goldenseauv.eu