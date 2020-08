Conor McGill

Der österreichische AV-Technologiehersteller AV Stumpfl erweitert sein US-Team. Conor McGill übernimmt als Medienserverspezialist die Rolle eines Global Business Development Managers.

McGill, ehemaliger Director of Strategic Partnerships bei der in Montreal ansässigen Firma Float4, wird sich auf das Erweitern der Kundenbasis des Pixera-Medienserversystems in den USA fokussieren.

www.avstumpfl.com