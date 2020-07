Corona: VisionTwo vertreibt UV-C-Desinfektionsleuchten

VisionTwo hat einen neuen Geschäftsbereich eröffnet, der sich auf den Vertrieb umweltschonender und nachhaltiger Desinfektionslösungen konzentriert. Das Unternehmen möchte damit einen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten und Maßnahmen zur schrittweisen Rückkehr des gesellschaftlichen Lebens unterstützen.

Dafür übernimmt VisionTwo den deutschlandweiten Vertrieb einer kompletten Produktserie von UV-C-Desinfektionslampen unter dem Namen „GoldenSea UV“, welche der Lichttechnikhersteller GoldenSea anbietet. „Die Notwendigkeit einer effizienten und zuverlässigen Desinfektion von Oberflächen und Luft war noch nie so wichtig wie heute“, begründet Claas Ernst, Geschäftsführer von VisionTwo, seine Entscheidung, in dieses neue Geschäftsfeld zu expandieren.

„Covid-19 hat die Welt über die vergangenen Wochen im Würgegriff gehalten. Unser Hygiene-Bewusstsein hat sich enorm verändert und wird auch in der Nach-Corona-Zeit einen viel höheren Stellenwert haben als bisher“, so Ernst weiter. „Wir bieten mit den UV-C-Produkten eine äußerst umweltfreundliche und effiziente Desinfektionslösung an, die auf einem rein physikalischen Prozess beruht und keine Rückstände oder Nebenprodukte erzeugt.“

UV-C-Licht wird seit Jahrzehnten zur Desinfektion in medizinischen Einrichtungen und Laboren sowie in der Lebensmittel-, Wasseraufbereitungs- und Pharmaindustrie eingesetzt. Jüngst hat das Institut für Medizinische Virologie des Universitätsklinikums Frankfurt die Wirksamkeit hinsichtlich Corona-Viren getestet und nachgewiesen. Die im Labor erreichte Abtötungsrate lag laut Medienberichten bei 99,4%.

Das Sortiment der von VisionTwo angebotenen UV-C-Produkte soll alle Anwendungsbereiche für den professionellen gewerblichen und industriellen Gebrauch abdecken. So finden sich unter anderem Lösungen zur Desinfektion in Theatern, Kinos, Hotels, Restaurants, Fabriken, Werkstätten, Schulen, Fitnessstudios und Praxen.

www.visiontwo.de

www.goldenseauv.eu