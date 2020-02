Truss Academy 2020 startet am 10. März bei Thomann

Vom 10. bis 13. März 2020 findet die erste Truss Academy in diesem Jahr bei der Firma Thomann in Burgebrach statt. Für den viertägigen Lehrgang werden die Schulungsräume von Thomann genutzt.

Im Rahmen des Seminars werden die rechtlichen und statischen Grundlagen besprochen, zudem wird die Auswahl von Anschlagmitteln und Traversen eingehend behandelt.

An praktischen Beispielen werden unter anderem die maximalen Belastungen an Traversen und das Verhalten von Traversen bei Überlast demonstriert. Versuchsaufbauten werden durchgeführt, um die Leistungsfähigkeit von Global-Truss-Traversen zu veranschaulichen.

Am Ende des Seminars findet die Prüfung zum Sachkundigen für Anschlagmittel und Traversen in der Veranstaltungstechnik statt. Nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung erhallten die Seminarteilnehmer ein Zertifikat bzw. einen bestätigten Schein. Die Anmeldung zur Schulung ist per E-Mail an licht.workshop@thomann.de möglich.

www.trussacademy.de