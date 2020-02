Beckhoff stellt auf ISE 2020 aus

Beckhoff wird auf der ISE 2020 (vom 11. bis 14. Februar in Amsterdam) vertreten sein. Am Messestand D150 in Halle 9 gibt das Unternehmen einen Überblick über Neuheiten und sein derzeitiges Portfolio.

Gezeigt wird unter anderem die direkte Anbindung von Q-Sys-Geräten über QRC mit PC-based Control. Die offene Steuerungstechnik von Beckhoff eröffnet neue Möglichkeiten in der Audio- und Video-Systemintegration: Über die Unterstützung des QRC-Protokolls können Q-Sys-Geräte direkt von der Beckhoff-SPS aus ferngesteuert werden. Umgekehrt können Q-Sys-Geräte Befehle und Informationen an das TwinCAT-Steuerungssystem senden.

Mit TwinCAT Cloud Engineering ermöglicht Beckhoff erstmals eine Instanziierung und Verwendung der existierenden TwinCAT-Engineering- und Runtime-Produkte direkt in der Cloud. Der Zugriff erfolgt über die Beckhoff-Webseite, außer einem Webbrowser sind keine zusätzlichen Softwarekomponenten erforderlich.

Auf der ISE zeigt Beckhoff außerdem seine um drei neue Intel-Prozessorgenerationen erweiterten IPC-Reihen. Eingesetzt werden die neuen CPUs sowohl bei Embedded-, Schaltschrank- und Panel-PCs als auch bei Ultra-Kompakt-Industrie- und 19-Zoll-Einschub-PCs. Zudem wurde das IPC-Leistungsspektrum mit dem verbrauchsarmen Ultra-Kompakt-IPC C6025 mit Intel-Core-i-U-CPU komplettiert. Damit steht ein kompakter und dabei lüfterloser Industrie-PC mit Core-i-Rechenpower zur Verfügung.

Bei TwinCAT Analytics umfasst die bisherige automatische Umsetzung der Analysekonfiguration in ausführbaren SPS-Code nun auch die Dashboard-Generierung. Per Klick wird auf Basis des SPS-Codes ein vollständiges HTML5-basiertes Analyse-Dashboard - das sogenannte One-Click Dashboard - mitgeneriert. Dies wirkt sich innerhalb des Engineeringprozesses zeitsparend aus. Bei der automatischen Dashboard-Generierung lassen sich individuelle Anwendervorgaben berücksichtigen. Zudem kann das zugehörige TwinCAT-3-HMI-Projekt bei Bedarf nachträglich frei verändert werden.

