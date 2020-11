Stage Set Scenery 2021: Einreichungen für Weltenbauer-Awards bis Ende Februar möglich

Für die kommenden Veranstaltungen legt die Messe Berlin den Schwerpunkt auf das Fachpublikum. Damit sollen auch unter Covid-19-Bedingungen für die jeweiligen Branchen die Kernfunktionen der Messen aufrecht gehalten werden.

„Wir wollen den Unternehmen, mit denen wir seit vielen Jahren in vielen Branchen zusammenarbeiten, weiterhin mit unseren Messen eine Plattform für den Austausch bieten“, erklärt Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung. „Für jede Branche werden wir ein Konzept entwickeln. Unser Fokus wird vorerst auf dem B2B-Geschäft liegen.“

So wird auch auf der Stage Set Scenery im kommenden Jahr der fachliche Austausch unter Praktikern wieder im Fokus stehen. Mit aktuellen Themen rund um Innovationen und Trends der Theater- und Veranstaltungstechnikbranche bietet die Stage Set Scenery auch 2021 wieder eine Plattform für den fachlichen sowie gewerkeübergreifenden Austausch. Die Besucher erwartet ein Kongressprogramm sowie interaktive Formate wie Round Tables, Podiumsdiskussionen und Workshops.

Die vierte Ausgabe der internationalen Fachmesse und Kongress für Theater- und Veranstaltungstechnik findet vom 15. bis 17. Juni 2021 auf dem Berliner Messegelände statt und wird von der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG) zusammen mit der Messe Berlin organisiert.

Zentral platziert in Halle 20, zeigt die Studiobühne Stage21 die Nutzungen einer modernen Theaterspielfläche. Unter Realbedingungen soll erlebbar gemacht werden, wie Bewegung, Licht, Ton und Effekte eine Live-Performance entstehen lassen. Neuerungen und Innovationen der Branche haben hier ihren ersten Auftritt. Mit ständigem Bezug zur Praxis wird das interdisziplinäre Zusammenspiel aller Gewerke präsentiert.

„Die Sicherheit und Gesundheit unserer Aussteller, Fachbesucher, Partner sowie aller an der Messe beteiligter Personen hat jetzt bei den Vorbereitung und im kommenden Jahr bei der Durchführung der Stage Set Scenery höchste Priorität. Unser Ziel ist es, für unsere Veranstaltung die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten“, sagt Patricia Pohle, Projektleiterin der Stage Set Scenery bei der Messe Berlin.

In enger Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt sowie auf Grundlage der Berliner Infektionsschutzverordnung hat die Messe Berlin ein Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt, das auf drei wesentlichen Prinzipien beruht: Hygiene, Abstand und Kontaktnachverfolgung. In Anlehnung an dieses Rahmenkonzept und entsprechend jeweils gültiger Verordnungen sowie den individuellen Anforderungen und Rahmenbedingungen soll für jede Veranstaltung, so auch für die Stage Set Scenery im Juni 2021, ein maßgeschneidertes Konzept zur optimalen Durchführung entwickelt werden.

Unter der Überschrift „Theater.3D.Dimension zeitlos“ widmen sich der Weltenbauer.Award und der Weltenbauer.Youngsters.Award im kommenden Jahr dem Theater im 21. Jahrhundert, was in Zeiten von Corona ein Theater in einer besonderen Zeit ist.

Für den Weltenbauer.Award werden bühnentechnische Lösungen und Konzepte, die durch Originalität und Kreativität das Publikum verzaubern, gesucht. Bewerben können sich Theater sowie Musical-, Show-, Fernseh- und Event-Produktionen mit Live-Ereignissen, Konzeptentwicklungen sowie geplanten und wegen Corona nicht durchgeführten Produktionen aus den Jahren 2019 bis 2021. Für den Weltenbauer.Youngsters.Award werden kreative Ideen von Studierenden und Auszubildenden im Bereich Theater, Film und Veranstaltungstechnik gesucht.

Wettbewerbsbeiträge zu den beiden Awards können bis zum 28. Februar 2021 unter www.wir-sind-weltenbauer.de eingereicht werden. Die Preisträger des Branchen-Awards sowie des Nachwuchspreises werden auf der Stage Set Scenery 2021 in Berlin ausgezeichnet.

www.stage-set-scenery.de