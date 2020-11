FÄLLT AUS - Online-Vortrag „70 Jahre NDR-Studio - Wohin geht die Reise im Zeitalter der Digitalisierung?“ am 12. November

FÄLLT AUS! Bekanntgabe eines Ersatztermins erfolgt rechtzeitig.

Mit einem Vortrag von Regine Schramm wird am 12. November 2020 die virtuelle Vortragsreihe des Instituts für Medienwirtschaft und Journalismus der Jade Hochschule in Wilhelmshaven fortgesetzt. Dabei sind Studierende und Bedienstete der Hochschule sowie die interessierte Öffentlichkeit eingeladen, mit den Referenten über aktuelle Themen aus Medien und Gesellschaft zu diskutieren.

Regine Schramm referiert zum Thema „70 Jahre NDR-Studio - Wohin geht die Reise im Zeitalter der Digitalisierung?“ und behandelt in ihrem Vortrag unter anderem diese Fragen: Wie haben sich die Anforderungen an Hörfunk- und Fernsehreporter verändert? Vom Dreierteam zum crossmedialen Soloplayer? Worauf kommt es bei allem technischen Wandel am meisten an - immer noch auf das journalistische Gespür oder auf die technische Souveränität?

Schramm leitet seit 2018 das Studio in Oldenburg. Sie studierte Politik und Geschichte und war nach einem Volontariat bei Madsack Redakteurin für Hörfunk in der Nachrichtenredaktion und eine Zeit lang auch für Fernsehen („Hallo Niedersachsen“) im Funkhaus Hannover. Vor dem Studio Oldenburg hat sie das NDR-Studio in Lüneburg geleitet.

(Foto: NDR/Marcus Krüger)

www.jade-hs.de