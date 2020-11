Corona: Locations Rhein-Main-Neckar am 4. und 5. November als rein digitales Live-Event

Am 4. und 5. November 2020 startet die Locations Rhein-Main-Neckar aufgrund der dynamischen Entwicklungen der Covid-19-Pandemie in jüngster Zeit erstmals als rein digitales Messe- und Konferenzevent.

In der virtuellen Kulisse des Mannheimer Rosengartens mit Konferenz- und Messebereich können sich Veranstaltungsplaner und Meetingprofessionals an Messeständen und bei Vorträgen informieren und inspirieren lassen. Wie bei einer Messe vor Ort, kann auch der persönliche und direkte Austausch zwischen Besuchern und Ausstellern in echten Gesprächen stattfinden, nicht nur mit Chat-Tools. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Locations Rhein-Main-Neckar war am 4. November als hybrides Event im Congress Center Rosengarten in Mannheim geplant. Hierzu entstand eine Plattform als virtuelle Messewelt mit einer realgetreuen 3D-Nachbildung des Rosengartens, mit Messeständen, Informationen und Programm. Nach den politischen Entscheidungen dieser Woche für einen Lockdown im November findet die Messe nun jedoch rein digital statt.

Veranstalterin Nicole Stegmann und ihre Partner haben sich ergänzend für einen zweiten virtuellen Messetag im Digital Twin entschieden. Weiter wird es neben dem Vortragsprogramm digitale Themenflächen geben, die als Impulsgeber für aktuelle Diskussionen stehen sollen. „Wir haben mit der digitalen Messeplattform Allseated exVo die Möglichkeit, einen zweiten Messetag einzurichten, um Ausstellern und Besuchern auf unserer Veranstaltung mehr Zeit für Gespräche und Austausch zu geben“, so Stegmann.

An den Messeständen warten Videos und Präsentationen der ausstellenden Convention Bureaus, Locations, Hotels und Event-Dienstleister auf die Besucher, die frei mit ihren Avataren durch den digitalen Zwilling navigieren, die unterschiedlichen Stände erkunden und an Workshops im Erlebnis-Forum teilnehmen können. Sie können sich ebenfalls an Diskussionen und Fragerunden beteiligen und haben die Möglichkeit zum direkten Gespräch mit den jeweiligen Ausstellern und anderen Besuchern.

Unter dem Motto „Zukunft der Veranstaltungsbranche“ ist ein Programm an Live-Vorträgen zu aktuellen Herausforderungen der Corona-Pandemie geplant, von der digitalen Transformation über psychologische Perspektiven bei neuen Eventformaten, veranstaltungsrechtlichen Fragestellungen, effektiven Einsatzmöglichkeiten von Social Media bis hin zu aktuellen Trends und Technologien.

Speaker aus der Marketing- und Eventbranche, wie Zukunftsmanager Dr. Pero Micic, Design-Thinking-Experte Prof. Wolfgang Henseler, Digital Evangelist Lukas Pierre Bessis und Marketingexperte Prof. Dr. Marcus Stumpf, informieren in Keynotes über neue Trends, Ansätze, Ideen und Lösungen. Regionale Veranstalter diskutieren über aktuelle Maßnahmen und Perspektiven in der Podiumsdiskussion „Alarmstufe Rot“. Die Fachvorträge auf der Mainstage finden am 4. November von 10:00 bis 16:30 Uhr live statt und werden am darauffolgenden Messetag wiederholt.

Die Veranstalterin hatte ihr Geschäftsmodell nach dem ersten Lockdown adaptiert, hybrid aufgestellt und in drei zeitgleich stattfindende Formate aufgeteilt. Analog zu den bisherigen Live-Veranstaltungen, die bis Anfang des Jahres noch möglich waren, wurde neben der Live-vor-Ort-Variante die Messe parallel in die virtuelle Welt gebracht und auch das Programm mit einem Live-Stream von Neumann & Müller digitalisiert. Herausgekommen ist ein Messekonzept, das gleichzeitig mit dem Restart im Oktober seine Premiere feierte. Mit 300 Besuchern vor Ort und fast 2.000 digitalen Teilnehmer konnte die Besucherzahl auf der Locations Region Stuttgart in Ludwigsburg mehr als verdoppelt werden.

Anmeldungen zur digitalen Messe sind unter www.locations-tickets.de möglich. Wer sich bereits für ein Live-vorOrt-Ticket angemeldet hatte, wird umgebucht und erhält automatisch vor Messebeginn einen Zugangscode zur virtuellen Messevariante.

www.locations-messe.de