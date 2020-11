Avixa und Digital Signage Federation mit virtueller Konferenz im Dezember

Die Audiovisual and Integrated Experience Association (Avixa) und die Digital Signage Federation (DSF) veranstalten am 8. und 9. Dezember 2020 „D=Sign: The Digital Signage Conference, powered by Lavnch“. Diese kostenlose, virtuelle Konferenz wird Lösungen, Innovationen und das große Ganze rund um Digital Signage und Digital Out-of-Home (DooH) beleuchten. Registrierungen sind unter www.avixa.org/dsign möglich.

Während der zweitägigen Veranstaltung sollen die Teilnehmer Wissenswertes über das Digital-Signage-Ökosystem und seine Fähigkeit, zu informieren, zu bilden, zu unterhalten und zu kommunizieren, erfahren. In den Sessions werden Agentur-Experten und Medienfachleute über die Neuheiten und die nächsten Entwicklungen in der Werbewelt informieren.

Darüber hinaus wird es im Rahmen der Konferenz New Tech Lightning Rounds geben, wie sie auch schon bei der InfoComm 2020 Connected stattgefunden haben; diese befassen sich mit den neuesten Technologien und Lösungen im Bereich Digital Signage, darunter Displays, Media Player und Software.

Die Konferenz wird von Vordenkern im Bereich Digital Signage geleitet, darunter die DSF-Vorstandsmitglieder Laura Davis-Taylor, Chief Strategy Officer bei InReality, und Beth Warren, Senior Vice President of Marketing bei Creative Realities. Sie wird (für Europäer) nächtliche Networking-Veranstaltungen umfassen, darunter die Trivia Night am 8. Dezember und eine Kennenlernveranstaltung, die am 9. Dezember von Sixteen:Nine veranstaltet wird. Die D=Sign-Inhalte werden bis zum 29. Januar 2021 on demand verfügbar sein.

www.avixa.org

www.digitalsignagefederation.org