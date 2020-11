Prolight + Sound 2021 baut Theater- und Bühnentechnik zum Schwerpunktthema aus

Erstmals seit dem Corona-bedingten Lockdown schafft die Prolight + Sound vom 13. bis 16. April 2021 eine Möglichkeit zur Produktpräsentation und zum persönlichem Austausch in der Entertainment-Technology-Branche. Nach positiver Entwicklung in den vergangenen Jahren baut die Messe Frankfurt das Produktsegment „ProStage“, das den gesamten theater- und bühnentechnischen Bereich umfasst, zum Schwerpunkthema für die Veranstaltung aus. Somit erhält es ein besonders hohes Gewicht in der Aussteller- und Besucherakquise sowie im Seminarangebot der Veranstaltung.

Zum Produktsegment „ProStage“ zählen sämtliche Lösungen für Bühneninszenierungen. Zu den Ausstellern, die bereits ihre Teilnahme erklärt haben, zählen Anbieter von Bühnenmaschinerie, -steuerung, -automation und -ausstattung sowie Unternehmen aus dem Licht- und Ton-Bereich, die Lösungen für Theaterproduktionen anbieten.

Neben der Produktpräsentation bildet das Weiterbildungsprogramm eine tragende Säule der Prolight + Sound. Dreh- und Angelpunkt des Seminarangebots ist die Hauptbühne „The Stage“ in Halle 3.0. Aussteller haben hier die Gelegenheit, ihre Marke bei Produktdemonstrationen, Fachvorträgen und Workshops zu präsentieren und mit professionellen Akteuren ins Gespräch zu kommen. Vor dem Hintergrund des Themenschwerpunkts „ProStage“ liegt der Fokus im Programm auf innovativen Lösungen für Bühnenproduktionen.

Für den sicheren Messebetrieb auf dem Gelände hat die Messe Frankfurt ein Schutz- und Hygienekonzept entwickelt. Dieses ist mit den zuständigen Behörden abgestimmt und lässt sich an eventuelle Änderungen der Bestimmungslage anpassen. Eckpfeiler des Konzepts sind unter anderem eine großzügige Hallengestaltung mit mindestens fünf Meter breiten Gängen, die Berücksichtigung von Abstandsregeln (etwa durch entsprechende Abtrennungen und Bodenmarkierungen), ein klar reguliertes Ticketing mit Vollregistrierung sowie eine intensivierte Reinigung und Bereitstellung von Desinfektionsmöglichkeiten. Darüber hinaus werden die Hallen während der Veranstaltung kontinuierlich mit Frischluft versorgt.

Die Prolight + Sound 2021 findet komplett auf dem Ostgelände der Messe Frankfurt statt. Sie zeigt Innovationen aus den Bereichen ProStage, ProAudio, ProLight, ProMedia und ProEvent in den Hallen 3.0, 3.1 und 4.0. Im Foyer der Halle 4.1 präsentieren sich die Verbände der Live-Entertainment-Branche, zudem ist hier eine Jobbörse beheimatet. Das Freigelände Agora bietet Platz für die Demonstration von Lösungen unter Open-Air-Bedingungen.

Neu in 2021 ist ein Hosted-Buyer-Programm: Gemeinsam mit Großausstellern identifiziert die Messe Frankfurt internationale Top-Einkäufer, unter anderem aus dem Bereich der Theater- und Bühnentechnik. Das Hosted-Buyer-Programm beinhaltet Flüge und Hotelunterbringung sowie freien Eintritt zur Veranstaltung an allen Messetagen. Auf diese Weise möchten die Organisatoren zu einer weiteren Steigerung der Besucherqualität auf der Prolight + Sound beitragen - und damit auch zur Stimulation des Geschäfts für einen erfolgreichen Neustart der Branche.

(Fotos: Messe Frankfurt/Mathias Kutt/Robin Kirchner)

