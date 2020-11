L-Acoustics veranstaltet K3-Demovorführungen

Parallel zur Vorstellung des K3-Line-Source-Systems Anfang Oktober startete L-Acoustics mit der weltweiten Auslieferung. „Das K3 komplettiert unsere K-Serie und füllt die Lücke zwischen den Systemen K2 und Kara II“, so Jochen Frohn, Global Director of Business Development bei L-Acoustics.

Der französische Hersteller kündigt nun eine Reihe von K3-Demovorführungen an. Diese finden unter anderem am L-Acoustics-Hauptsitz in Marcoussis, Frankreich, sowie in der US-amerikanischen Niederlassung in Westlake Village, Kalifornien, statt.

Um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten, werden sämtliche Demovorführungen unter Einhaltung eines Hygieneprotokolls durchgeführt, das unter anderem eine Beschränkung der Gruppengröße sowie die Bereitstellung von Masken und Desinfektionsgel für alle Anwesenden vorsieht.

Die europäischen K3-Demovorführungen in Marcoussis finden am 4., 12., 18. und 25. November sowie am 2. und 9. Dezember 2020 statt. Entsprechende Vorführungen in Westlake Village finden jeden zweiten Donnerstag statt, darunter am 5. und 19. November sowie am 3. und 17. Dezember 2020. Anmeldungen sind über die L-Acoustics-Vertriebsmitarbeiter möglich. Der russische L-Acoustics-Distributor Sonoruss Group wird das K3 zudem auf der Integrated Systems Russia 2020 am 28. Oktober vorstellen.

www.l-acoustics.com