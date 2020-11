Corona: Hypermotion 2020 als rein digitales Event

Die Hypermotion, die auf dem Frankfurter Messegelände als erstes hybrides Format der Messe Frankfurt geplant war, wird aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen in Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Partnern vom 10. bis 11. November 2020 rein digital stattfinden.

Geboten werden Online-Sessions und -Talks in mehreren Konferenzen, denen man über Laptop, Tablet oder Handy von zuhause aus folgen kann. Darüber hinaus präsentieren rund fünfzig Unternehmen, Sponsoren, Start-ups und Universitäten aus den Bereichen Smart Logistics, Supply Chain und Future Mobility ihre Produkte und Lösungen, teilweise auch live in Form von Pitches und Präsentationen. Live-Streaming, Video-Chat, Speed-Networking sowie KI-gestütztes Matchmaking unterstützen den Austausch aller Teilnehmer. Außerdem präsentieren teilnehmende Unternehmen zusätzliche Inhalte in ihren Unternehmensprofilen.

„Mit der Ausarbeitung eines umfassenden Schutz- und Hygienekonzepts haben wir alles dafür getan, dass eine hybride Veranstaltung mit Konferenzprogramm und Ausstellung stattfinden kann“, sagt Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt. Bis zuletzt habe sich die Messe mit dem Frankfurter Gesundheitsamt über die Möglichkeiten, Schnell-Tests für alle Teilnehmer durchzuführen, ausgetauscht. „Am Ende stießen wir gemeinsam mit den Behörden an organisatorische Grenzen“, so Braun weiter. „Dazu kommt die aktuelle Entwicklung von über 11.000 Infizierten pro Tag und angekündigte, neue Maßnahmen von Bund und Ländern. Diese beiden Aspekte zusammengenommen machen eine Absage - zumindest für den Onsite-Teil des Events - leider erforderlich.“

Zur digitalen Hypermotion lädt die Messe Frankfurt kostenfrei ein. Als Highlight des ersten Tages steht ein Interview des Journalisten und Autors Mirko Drotschmann mit Edward Snowden zum Thema „Datenschutz in Mobilität und Logistik nach Corona - Wie geht es weiter mit der Infrastruktur unter Datenschutzgesichtspunkten?“ auf dem Programm. Mit Animationen und Beispielen aus dem alltäglichen Leben möchte Drotschmann die Kernthemen Digitalisierung, Dekarbonisierung und Disruption erklären. Alle Vorträge, Sessions und Start-up-Pitches der Hypermotion stehen bis zum 10. Dezember 2020 als Videos-on-demand zur Verfügung.

www.hypermotion.com

www.messefrankfurt.com