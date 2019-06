Tobias Kronenwett

Riedel Communications hat Tobias Kronenwett zum Head of Sales Scandinavia ernannt. Kronenwett berichtet an Sales Director Jens Miedek und blickt auf nahezu zwanzig Jahre Vertriebserfahrung in den Bereichen Audio und Broadcast zurück.

Vor seinem Wechsel zu Riedel war Kronenwett Head of Business Development bei SonoVTS Media, wo er ein Partnernetzwerk und Vertriebskanäle für die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens aufbaute. Davor war er zehn Jahre bei Lawo International in der Schweiz tätig, zuletzt als Vice President of Sales für Mittel- und Südamerika.

Bei Lawo war Kronenwett auch für Vertrieb und Business Development in Irland und Großbritannien sowie in Spanien und Portugal zuständig. Zuvor war er im Deutschland-Büro von Lawo als Junior Product Manager für Audio- und Live-Produktionen tätig.

Während seines Studiums der Publizistik, Medientechnik und des Internationalen Managements an der WES Karlsruhe und der Universität Karlsruhe unterstützte er als freier Bild- und Tontechniker deutsche Sender wie das ZDF und den SWR.

www.riedel.net