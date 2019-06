Simon Jackson

NEC Display Solutions Europe hat Simon Jackson zum Senior Vice President of Sales EMEA ernannt. Jackson ist bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten Teil des NEC-Teams. Zuletzt hatte er die Position des Vice President, Strategic and Vertical Sales EMEA, inne. In seiner neuen Rolle leitet er die gesamte Vertriebsorganisation des Unternehmens, darunter alle Teams für den regionalen, strategischen und vertikalen Vertrieb.

Jackson erwarb seine Sales-Expertise bei der Leitung verschiedener Geschäftsbereiche und dem Aufbau von Sales-Teams in ganz EMEA. Darüber hinaus wurde er unlängst zum Vorsitzenden der Digital Signage Organisation (DSO) gewählt.

www.nec-displays.com