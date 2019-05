PA-Technik / Signalleitungen / Live-Mixing - Cordial Workshop-Tour

Cordial Cables befindet sich Ende des Monats wieder auf Workshop-Tour. Dieses Mal laufen die Termine unter dem Titel "Grundlagen der PA-Technik - Signalleitungen und Live-Mixing". Der kurzweilige und informative Workshop richtet sich an alle Tontechniker, Musiker und Bands. Eegal ob Anfänger oder Fortgeschrittener: Alle im Alltag auftretenden Aspekte und Probleme im Umgang mit Livesound werden hier erklärt, besprochen und gelöst. Die nächsten Termine sind:

21.05.2019 Just Music Berlin

22.05.2019 Kultur Kaserne Lübeck

28.05.2019 Just Music München

06.06.2019 Musikhaus Markstein in Hartenstein

Die Themen + Referenten

Martin Schulze erläutert die Basics vom analogen und digitalen "Live mischen", den optimierten und sinnvollen Einsatz von Limiter, Kompressoren und Effekten und gibt Mikrofonierungs-Tipps & Tricks für den Live-Einsatz. Schulze ist Tontechniker und Beschallungsspezialist mit über 20 Jahren Live-Erfahrung. Er war und ist unter anderem für die Technik bei The Notwist, Acid Pauli, Clueso, Christina Stürmer, Mike & Mechanics oder Kim Wilde zuständig.

Andreas Zwickl erklärt die Grundlagen der Akustik und Tontechnik, spricht über die richtige Wahl von Lautsprecher, Endstufe und Mischpult sowie das richtige Aufstellen und Ausrichten der Komponenten und die Delay-Line. Er gibt Hilfestellungen bei Fehlerbeseitigungen: Brummschleifen, Rückkopplungen, Phasendreher u.v.m. Zwickl arbeitet bei Bosch / EVI Audio im Vertriebs-Außendienst und ist Audiospezialist für die Marken Electro-Voice und Dynacord im süddeutschen Raum

Cordials Produktspezialist Günter Schäfer erklärt den Aufbau und Einsatz diverser Verkabelungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete, gibt Auskunft zu Unterschieden von Kabelqualitäten in der Signalkette, den Einsatz von DI-Boxen sowie über Spezialkabel und deren Einsatzzwecke

Thomas Murawskis Thema lautet "Warum ist es sinnvoll, auf eine hochwertige Verkabelung zu achten?" Der Workshop beinhaltet neben den theoretischen Teilen auch einige praktische Gruppenarbeiten, in denen das Besprochene ausprobiert und erlebt werden kann. Murawski ist Vertriebsfachmann von Cordial in der DACH-Region.

Die Veranstalter versprechen, dass auch für Publikumsfragen genug Raum sein wird und die Referenten für Fragen aller Art bereitwillig zur Verfügung stehen. Cordial hat eigens für die Workshoptour eine eigene Landingpage eingerichtet, erreichbar unter:

www.cordial-cables.com/de/landingpages/livesound-workshop-tour