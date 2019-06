Megaforce baut Bühnen für Phil-Collins-Tour

Megaforce hat den Bühnenbau für die fünf Shows von Phil Collins übernommen, die im Rahmen der Welttournee „Still Not Dead Yet Live“ in Deutschland stattfinden.

Das erste Konzert findet am 5. Juni 2019 in der Mercedes-Benz Arena Stuttgart statt, anschließend folgen am 7. Juni das Olympiastadion Berlin, am 14./15. Juni die HDI Arena Hannover und am 21./22. Juni das Rhein-Energie-Stadion Köln, ehe die letzte Show am 24. Juni 2019 im Olympiastadion München stattfindet. Auftraggeber für Megaforce ist die Peter Rieger Konzertagentur.

Megaforce setzt für die Produktion zwei Bühnen vom Typ TVG R28 ein, die zu den größten Bühnensystemen in Europa zählen. Die Tower-Bühne ist eine Eigenentwicklung aus dem Hause Megaforce und bietet eine Spielbreite von knapp 27 Metern sowie mögliche Dachlasten von bis zu 65 Tonnen.

