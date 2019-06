Matthias Thoben

Matthias Thoben wurde am 11. April 2019 in Hannover als neuer FAMAB-Vertreter in den Vorstand der IGVW Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft e.V. gewählt. Ziel der IGVW ist die Förderung der Qualität und Sicherheit in der Veranstaltungsbranche, insbesondere durch die Etablierung von Qualitätsstandards für Praxis, Ausbildung und Organisation.

Thoben, Geschäftsführer der Engelmann Messe und Design GmbH, wird in seiner neuen Funktion die Interessen des FAMAB vertreten und seine Expertise im Bereich Messebau und Design in die Arbeit mit einfließen lassen.

(Foto: Engelmann Messe und Design GmbH)

www.famab.de

www.igvw.de