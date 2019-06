Martin Erhardt

Nach einem halben Jahr gegenseitig vereinbarter und praktischer Sondierung im operativen Geschäft hat die B&B Eventtechnik GmbH aus Filderstadt mit dem Marketingdirektor und Nachhaltigkeitsmanager Martin Erhardt die gemeinsame Entscheidung über eine langfristige Zusammenarbeit getroffen.

Quereinsteiger Erhardt kommt ursprünglich aus dem Destinationsmanagement und dem Gesundheitstourismus. Vor seiner aktuellen Aufgabe war er Marketingdirektor bei einem regionalen Eventdienstleister auf der Schwäbischen Alb und in einer Rehabilitationsklinik mit internationaler Ausrichtung in der Nähe von Fulda sowie Leiter Marketing und Event der Hochseeinsel Helgoland.

Im FAMAB Kommunikationsverband e.V. hat Martin Erhardt einen Sitz in der Projektgruppe Nachhaltigkeit und wurde dieses Jahr in die Jury des International Festival of Brand Experience berufen.

www.bb-et.de