Lake People feiert zehnjähriges Bestehen seiner Marke Violectric

Auf der High End 2009 hatte Lake People die ersten drei Produkte seiner neu gegründeten Marke Violectric präsentiert. Mit den Kopfhörerverstärkern V90, V100 und V200 stellte die Firma aus Konstanz ihre seit 1986 im professionellen Audiobereich gesammelte Erfahrung erstmals auch in den Dienst von audiophilen Privatanwendern.

Das Jubiläumsjahr 2019 feiert das Team um Mastermind Fried Reim nun mit einer Anniversary Edition des Kopfhörerverstärkers V200 sowie einem „Kopfhörerverstärker-Kochbuch“ mit Know-how der Entwickler.

Bei der „Violectric HPA V200 10th Anniversary Edition“ - kurz V200 AE - des V200 kommt die Original-Schaltung zum Einsatz: Der V200 war der Ursprung der V200-Technik, die unter anderem acht Transistoren pro Verstärker-Kanal beinhaltet und seitdem in jedem Violectric-Produkt zum Einsatz kommt. Die Optik und das Gehäuse wurden für die Jubiläums-Version modernisiert. So erscheint der komplette V200 AE jetzt in Schwarz, die Frontblende sowie die silberne Schrift im Siebdruckverfahren wurden angepasst, um das klassische Design in den Vordergrund zu stellen.

Das „Kopfhörerverstärker-Kochbuch“ aus der Feder von Fried Reim bietet Grundlagenwissen zur Schaltungstechnik von Kopfhörerverstärkern. Darüber hinaus erläutert der Leitfaden Informationen über die Entwicklungsansätze der Ingenieure von Lake People und Violectric. Zudem wird erklärt, worauf es bei der Wahl des richtigen Kopfhörerverstärkers zu achten gilt. Das „Kopfhörerverstärker-Kochbuch“ ist über die Webseite von CMA Audio zu beziehen.

www.cma.audio