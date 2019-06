Harting präsentiert neue Schnittstelle mit geringem Platzverbrauch

Mit dem Han 1A bietet Harting einen neuen Steckverbinder an, der deutlich kleiner ist als der bisher kleinste rechteckige Harting-Industriesteckverbinder (Han 3A). Trotz der kleinen Dimensionen bietet der Han 1A leistungsfähige Lösungen für unterschiedliche Lebenslinien der Industrie. Aufgrund des „Click & Mate“-Prinzips können Anwender bei der Montage zudem Arbeitszeit einsparen.

Die neue Schnittstelle verwendet schwarze Kunststoffgehäuse und kann mit farbigen Kodierungen ausgestattet werden. Sie integriert Kontakte für die Daten-, Leistungs- und Signalübertragung. Die flexible Anschlusstechnik bietet sowohl für die Installation vor Ort - Schraubkontakte - als auch für die Vorkonfektionierung separater Einheiten - Crimp-Kontakte - eine Lösung.

Typische Einsatzgebiete des Han 1A sind Anwendungen, in denen Antriebe, Sensoren oder andere Geräte mit Leistung versorgt und in die Kommunikation eingebunden werden müssen. Im Maschinenbau liefert der Steckverbinder passende Lösungen, wenn es gilt, Werkzeuge und kleinere Maschinen-Module wie Heiz- und Kühlaggregate, Ventilatoren, Steuerungs-Terminals, Beleuchtungssysteme, Antriebe und Vibrationsförderer effizient anzuschließen.

In der Verkehrstechnik lassen sich Türantriebe, Einstiegssysteme, Beleuchtungen, Lautsprecher, Bildschirme, Anzeigetafeln, Signalgeber und vieles mehr mit dem Han 1A versorgen.

Auch beim Schutz vor Staub und Wasser ist das System flexibel: Aus zwei Komponenten lässt sich eine IP20-Lösung für Einsätze im geschützten Bereich, etwa an Holmen von Maschinen und Versorgungskanälen, zusammenstellen. Mithilfe von Gehäuseelementen und/oder Einzelader-Dichtmatten entsteht eine wasser- und staubdichte IP65-Lösung. Sie kann beispielsweise an Greifern und anderen Roboter-Werkzeugen in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden.

www.harting.com