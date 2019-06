Convention4u am 24./25. Juni 2019 in Feldkirch

Vom 24. bis 25. Juni 2019 lädt das Austrian Convention Bureau MitarbeiterInnen von Tagungsbetrieben, Kongressorganisationsbüros, Kongressdienstleistern und Veranstaltern zur Jahrestagung ins Montforthaus nach Feldkirch ein. In ihrem Jubiläumsjahr kehrt die Convention4u damit nach Vorarlberg zurück.

Vor zehn Jahren hatte der Dachverband Austrian Convention Bureau (ACB) die neue Fortbildungs- und Netzwerkplattform für die österreichische Kongress- und Tagungsbranche entwickelt. Erklärte Ziele waren (und sind noch heute), die Branche fit für die Zukunft zu machen und das heimische Netzwerk zu stärken.

Das Kongressprogramm greift daher aktuelle Themen der Meeting-ndustrie auf, um alle Akteure zu motivieren, neue Ideen, Technologien und Formate in die Welt der Veranstaltungen zu tragen. Dieses Jahr vermittelt der Raumpsychologe Uwe Linke den TeilnehmerInnen neue Blickwinkel zur Gestaltung von Lernräumen mit den Elementen Akustik, Licht, Sitzen und Bewegen.

In Bewegung kommen auch die TeilnehmerInnen in der Session von Lukas Zenk, Professor für Innovations- und Netzwerkforschung, der die agile Methode "SCRUM" für effektive Zusammenarbeit in Teams vorstellt. Außerdem bietet der Kongress Einblicke in globale Entwicklungen der nachhaltigen Meeting-Industrie.

Das Montagnachmittags-Programm gestalten die TeilnehmerInnen selbst. Im ConventionCamp diskutieren sie Frage- und Problemstellungen ihres Berufsalltags sowie zukünftige Herausforderungen. In der dritten Auflage des Formats „Meet the Planner“ diskutieren KundInnen und AnbieterInnen über zukunftsorientierte Themen. Neu auf der Convention4u ist eine Session ausschließlich für Veranstalter, um ihnen einen exklusiven Austausch zu ermöglichen.

www.c4u.acb.at