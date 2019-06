Chris Jones

Peerless-AV hat Chris Jones zum Design & Project Engineer für das europäische Geschäft ernannt. Er wird die Teams in Großbritannien und EMEA in den Bereichen Vertrieb und Produktmanagement unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Konzepten liegt.

Jones verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Engineering und über zehn Jahre Erfahrung in der AV-Branche. Er arbeitete bei einem Ausrüster von Montagestrukturen und Möbeln in den Bereichen AV, Broadcast, Corporate, Hospitality und Retail, wo er maßgeschneiderte Projekte wie Medienwände und LED-Montagelösungen entwarf und leitete.

Davor war er in verschiedenen Funktionen als Konstrukteur tätig, die von der Präzisions-, Maschinen- und Fertigungskonstruktion bis hin zur Fertigung und Montage vor Ort reichten. Chris Jones besitzt eine Auszeichnung in City & Guilds for Engineering sowie ein ONC und HNC in Mechanical & Production Engineering.

