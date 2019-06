Beyerdynamic bietet Sonderrabatt während Bundesgartenschau

Beyerdynamic ist Partner der diesjährigen Bundesgartenschau (BUGA) in Heilbronn. Die ortsansässige Kopfhörer-Manufaktur engagiert sich dabei an verschiedenen Stellen. So stellt Beyerdynamic unter anderem die Bühnenakustik auf dem BUGA-Gelände.

Im Bienengarten unterstützt das Unternehmen zudem ein Forschungsprojekt der Universität Würzburg zum Thema "Sprache der Bienen". Beyerdynamic bringt hierbei seine Mikrofonkompetenz ein und ermöglicht den Wissenschaftlern mithilfe von Technik das Zuhören.

Während des gesamten Zeitraumes der Bundesgartenschau bietet Beyerdynamic einen BUGA-Sonderrabatt auf Kopfhörer, unter anderem auf das In-Ear-Modell Beat Byrd in der Bienen-Farbe Orange.

www.beyerdynamic.de