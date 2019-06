APWPT-Mitgliederversammlung am 20. Juni 2019 in Berlin

Die Jährliche Mitgliederversammlung der Association of Professional Wireless Production Technologies e.V. (APWPT) wird in diesem Jahr am 20. Juni in Berlin stattfinden. Im Rahmen der Stage Set Scenery wird - voraussichtlich in der Zeit von 12 bis 15 Uhr - ein Raum für diese Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Mitgliedern, die nicht nach Berlin kommen können, ermöglicht die APWPT eine Internet-Teilnahme.

www.apwpt.org