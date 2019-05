Yamaha Music Europe ├╝bernimmt Vertrieb von Yamaha Unified Communications

Infolge der Übernahme von Revolabs, Spezialist für abhörsichere Drahtlos-Mikrofone, wurde das Unternehmen 2018 in Yamaha Unified Communications, Inc. umfirmiert. In einer neuen Vereinbarung werden die Produkte in der europäischen Region nun von Yamaha Music Europe vertrieben.

"Unter dem Dach von Yamaha Music Europe in der europäischen Region bekommen wir einen besseren Zugriff auf den Markt und erlangen erheblich bessere Vertriebs- und Support-Ressourcen", so Phil Stanley, Sales Director EMEA bei Yamaha Unified Communications.

www.yamahaproaudio.com