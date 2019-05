Music Express investiert in Ayrton Mistral-TC

Music Express Veranstaltungstechnik hat seinen Bestand an Lichttechnik um Ayrton Mistral-TC erweitert. „Wir fanden, dass es zum ersten Mal sinnvoll war, in einen Spot auf LED-Basis zu investieren“, so Geschäftsführer Stefan Mayer. Das 1989 in Stuttgart gegründete Unternehmen wird die Produkte des französischen Herstellers zukünftig unter anderem auch für Festinstallationen einsetzen.

www.ayrtonlighting.de

www.musicex.de