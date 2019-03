Vision Tools erweitert Angebot mit 3-Chip-DLP-Projektoren von Panasonic

Der Panasonic-Distributionspartner Vision Tools Rental and Distributions GmbH hat zum Jahresbeginn sein Sortiment an professioneller Medientechnik um 3-Chip-DLP-Projektoren von Panasonic erweitert.

Im Fokus der neuen Produktinvestitionen für die Vermietung und den Verkauf stehen bei Vision Tools die 3-Chip-DLP-Laser-Projektoren des Typs PT-RQ32 (4k+, 26.000 lm), PT-RQ22 (4k+, 20.000 lm), PT-RZ21 (WUXGA, 20.000 lm) und PT-RZ31 (WUXGA, 30.000 lm) sowie der 1-Chip-DLP-Laser-Projektor PT-RZ120 (WUXGA, 12.000 lm).

Darüber hinaus setzt Vision Tools sowohl in der Vermietung als auch in der Vermarktung von Flat-Panel-Displays verstärkt auf Panasonic, insbesondere auf die neue EQ1-Serie. Die Displays können über zwei HDCP-2.2-kompatible HDMI-Anschlüsse auch DRM-geschützte Inhalte in 4k- und Full-HD-Auflösung anzeigen. Die Modelle der EQ1-Serie werden in den Größen 55“, 65“, 75“ und 86“ angeboten.

www.panasonic.de

www.visiontools.de