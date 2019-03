Rob Smith

Shure hat mit Westeuropa eine neue Vertriebsregion angekündigt und zeitgleich neue Führungspositionen für diese Region geschaffen. Die neu geschaffene Vertriebsregion umfasst Großbritannien/Irland, Deutschland, Benelux, Österreich, Schweiz, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Tschechien, Polen, Slowakei und Island.

Die neuen Führungsverantwortlichen für die Vertriebsregion Westeuropa sind Nik Gledic, Rob Smith und Tuomo Tolonen. Rob Smith verantwortet den Systems-Bereich in Westeuropa. Smith kam 2018 zu Shure, zuvor war er 27 Jahre in unterschiedlichen Positionen in der AV-Branche tätig.

www.shure.com