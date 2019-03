Neue Sennheiser-Workshops zum Thema „Funkmikrofone und In-Ear-Monitoring“

HF-Technik wird mit fortschreitender Entwicklung zunehmend komplexer - und ein sicherer Umgang mit den entsprechenden Produkten daher immer wichtiger. Ab März 2019 gibt es von der Sennheiser Sound Academy neue Workshops, in denen Teilnehmer die Arbeit mit Funkmikrofonen und In-Ear-Monitoring lernen können. Die Kurse werden sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene angeboten, Anmeldungen sind unter www.sennheiser.de/workshops möglich.

Zum Start gibt es am 5. März und am 19. November jeweils eine kostenlose Einführungsveranstaltung: Neben einem Überblick über das Produktportfolio des Audiospezialisten steht auch eine Werksführung durch das Sennheiser-Headquarter in der Wedemark auf dem Programm. Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung für die Veranstaltung.

Am Folgetag geht es dann jeweils im Workshop los, hier werden grundlegende Kenntnisse der HF-Technik zunächst theoretisch vermittelt und danach an verschiedenen Stationen in die Praxis umgesetzt - stets unter Einbindung der passenden Audiolösungen von Sennheiser.

Das Training ist in zwei Stufen aufgebaut: den Grundlagenkurs „Essentials: Praxis-Know-how“ und den Aufbaukurs „Advanced“. Die Kurse setzen sich aus jeweils einem Tag Praxis-Workshop und einem rund achtstündigen eLearning-Angebot zusammen. Ein optionaler Einstufungstest erleichtert Interessierten die Entscheidung, ob „Essentials“ oder „Advanced“ für die Teilnehmer das Richtige ist.

Durch das Training erlangen die Teilnehmer ein Verständnis von Funkmikrofonsystemen und erlernen gleichzeitig den richtigen Einsatz in der Praxis. Tipps und Tricks im Umgang mit drahtlosen Mikrofonsystemen kommen dabei von Experten der Audiobranche. Dazu gehört auch, wie Fehlerursachen in der Praxis direkt erkannt und vermieden werden können. Das Wissen, das die Teilnehmer in den Workshops erwerben, können sie unabhängig von Herstellern und Produkten anwenden.

Termine Einführungsveranstaltung mit Werksführung (kostenlos):

5. März 2019 (Wedemark)

19. November 2019 (Wedemark)

Termine Grundlagenkurs „Essentials: Praxis-Know-how“ (kostenpflichtig):

6. März 2019 (Wedemark)

21. Mai 2019 (Wedemark)

24. September 2019 (München)

20. November 2019 (Wedemark)

Termine Aufbaukurs „Advanced“ (kostenpflichtig):

7. März 2019 (Wedemark)

22. Mai 2019 (Wedemark)

25. September 2019 (München)

21. November 2019 (Wedemark)

www.sennheiser.com