Musikinstrumente Karl Danner GmbH tritt SOMM bei

Die Musikinstrumente Karl Danner GmbH ist neues Mitglied des Branchenverbandes SOMM - Society Of Music Merchants e.V. „Die Mitgliedschaft des Musikhauses aus Linz in Österreich unterstreicht einmal mehr, dass unser Engagement der gesamten europäischen MI-Branche gilt“, so Daniel Knöll, Geschäftsführer der SOMM.

Die Musikinstrumente Karl Danner GmbH ist für die SOMM keine Unbekannte: 2017 gewann das Musikhaus bei dem vom Verband ausgeschriebenen Emida (European Musical Instrument Dealer Award) in der Kategorie „Special Commitment to Music Mediation“ für ihren außergewöhnlichen Einsatz, insbesondere Kindern den Zugang zu Musikinstrumenten zu ermöglichen, den ersten Platz.

www.somm.eu