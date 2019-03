Medienplaner-Fachtagung 2019 mit Bose, Crestron und Sennheiser

Bose, Crestron und Sennheiser setzen ihre Partnerschaft bei der Medienplaner-Fachtagung 2019 fort. Nach drei Terminen im November 2018 macht die Roadshow im März 2019 in Wedemark und Ratingen Station. Weitere Termine sind für November 2019 geplant.

Neben den etablierten Partnern Holzmedia, Panasonic, Schnepel/Vogel’s und Sommer Cable wird dieses Mal auch die Firma Gude dabei sein. Unter dem Motto „AV-Kommunikation heute und morgen“ präsentieren alle Unternehmen ihr auf dieses Thema zugeschnittenes Portfolio. Abgerundet wird die Tagung durch vertiefende Vorträge der Produktspezialisten.

„Wir haben die Medienplaner-Fachtagung ganz bewusst regional aufgesetzt“, erklärt Dr. Jürgen Wulf, Sennheiser Sales Director Pro Audio Solutions - System Integration. „Die Orte variieren jedes Jahr - niemand muss also weit reisen, um mit dabei zu sein. Das regionale Konzept fördert den persönlichen Austausch, und wir erleben, dass viele Teilnehmer jährlich bei den Terminen zu Gast sind, um Beziehungen untereinander sowie zu den hier vertretenen Brands zu pflegen und zu festigen.“

Die Medienplaner-Fachtagung richtet sich an Ingenieure, Fachplaner, technische Leiter und Medientechniker in Organisationen, Unternehmen und Behörden. Sowohl Einsteiger als auch Profis sind willkommen. Der Besuch der eintägigen Veranstaltungen ist kostenfrei, eine rechtzeitige Anmeldung unter www.medienplanerfachtagung.de für die in begrenzter Zahl verfügbaren Plätze wird empfohlen. Alle Teilnehmer erhalten eine umfangreiche Dokumentation sowie ein Teilnahmezertifikat.

Termine Medienplaner-Fachtagung 2019:

19. März 2019: Wedemark, Sennheiser Electronic

21. März 2019: Ratingen, Hotel Krummenweg

5. November 2019: Berlin, Adlershof

7. November 2019: Nürnberg, ARD/ZDF-Medienakademie

12. November 2019: Wiesbaden, Panasonic

14. November 2019: Ulm, Crestron

Die Termine beginnen jeweils um 9 Uhr mit einem Get-together und enden gegen 17 Uhr.

Foto (v.l.n.r.): Frank Boshoven (Senior Business Development Manager, Crestron), Dr. Jürgen Wulf (Sales Director Pro Audio Solutions - System Integration, Sennheiser) und Frank Ruppert (Sales Manager, Bose).

