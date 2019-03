Early-Bird-Tickets für FMX 2019 noch bis 15. März erhältlich

Die Veranstalter der FMX, welche in diesem Jahr vom 30. April bis zum 3. Mai 2019 im Haus der Wirtschaft in Stuttgart stattfindet, möchten Brücken bauen zwischen Projekten, Technologien und Menschen in der weltweiten Animations-, Effects-, Games- und Immersive-Media-Community.

Doug Chiang, Oscar-prämierter Vice President und Executive Creative Director von Lucasfilm, wird die FMX-Bühne für den diesjährigen „Concept Art“-Track betreten. Chiang hat sich als Künstler, Drehbuchautor und Produktionsdesigner einen Namen gemacht, vor allem mit seiner Arbeit zu „Star Wars“ (Episode I und II) als Leiter des Art Departments von Lucasfilm. Bis heute gestaltet er das Design des „Star Wars“-Imperiums und betreut alle neuen Franchise-Entwicklungen wie Filme, Freizeitparks, Games und neue Medien.

Neben Doug Chiang holt der Kurator Patrick Hanenberger (Production Designer & World Builder, The Neuland) zwei weitere Künstler für den Track „Concept Art“ an Bord: Peter Popken hat an mehr als 40 Spielfilmen mitgewirkt, darunter „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald“ und „Blade Runner 2049“. Bobby Chiu (Imaginism Studios) hat für seine Konzept- und Charakterentwürfe eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, darunter einen Emmy für seine Arbeit an der Animationsserie „Niko and the Sword of Light“.

Patrick Hanenberger selbst wird ebenfalls auf der Bühne stehen - im Track „The Art of Animation“ gibt er Einblicke in „The Lego Movie 2“, der kürzlich in den Kinos weltweit angelaufen ist. Der Track „The State of VFX“ bietet einen Einblick in die Entstehung einiger der überzeugendsten Effekte, die im vergangenen Jahr auf der Leinwand zu sehen waren. Die für den Emmy Award nominierte VFX-Supervisorin Sue Rowe (Sony Pictures Imageworks) fungiert als Referentin für diesen Track. Sie wird dem Publikum von ihrer Arbeit an der chinesisch-amerikanischen Koproduktion „The Meg“ erzählen.

Der Track „The Tools of Tomorrow“ - kuratiert von Volker Helzle (Leiter Forschung und Entwicklung, Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg) - ist in diesem Jahr den Light Fields gewidmet. Diese neue Technologie wird die Branche mit neuer Kamerahardware und neuen Möglichkeiten für die Postproduktion beeinflussen. Lichtfelder bieten das Potenzial, physikalisch unmögliche Kameralinsen zu verwenden, Greenscreen-Anwendungen bei der Erstellung von visuellen Effekten zu umgehen und vieles mehr.

Paul Debevec von Google VR wird deren neueste Kamera-Rigs und Rendering-Algorithmen für Light-Field-Stills und Videos vorstellen, darunter ein Making-of von „Welcome to Light Fields“, das auf Steam VR verfügbar ist. Valérie Allié (Technicolor) wird sich auf Light-Field-Video als Voraussetzung für eine echte volumetrische Videoerfassung und die erforderlichen Syntheselösungen für virtuelle Ansichten konzentrieren sowie Experimente mit CG- und Realvideo-Inhalten vorstellen. Thorsten Wolf und Joachim Keinert (Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen) sprechen über Light-Field-Produktionsabläufe für Virtual-Reality-Anwendungen mit realem Filmmaterial, die mit ihrem Software-Tool-Set Realception erstellt werden können.

Thorsten Herfet (Universität des Saarlandes), Simon Spielmann und Jonas Trottnow (beide Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg) präsentieren Einblicke in die im Rahmen des Forschungsprojekts SAUCE (Smart Assets for reuse in Creative Environments) entwickelte Light-Field-Produktion „Unfolding“. Die Produktion dient als Testumfeld für die Entwicklung einer Reihe professioneller Werkzeuge und Techniken, die es der Kreativbranche ermöglichen, die Postproduktion mit neuen Möglichkeiten und Workflows zu bereichern.

Mackevision wird erneut einer der FMX-Main-Partner sein. Die CGI-Experten heißen das Publikum im Recruiting Hub willkommen. Mit Panono, Qualisys und Rokoko nehmen drei weitere Unternehmen am Marketplace teil. Maxon bietet einen Workshop an. DNEG ist mit einer Company Suite vor Ort. Der Recruiting Hub wird erweitert durch Ilion Animation Studios, Pixomondo, Studio Isar Animation, Sumo Digital und Weta Digital. Weitere Bestätigungen für den School Campus erfolgen durch die Fachhochschule Salzburg, die University of South Wales und The Animation Workshop.

Tickets für die FMX 2019 sind unter www.fmx.de erhältlich - noch bis 15. März 2019 zum Early-Bird-Tarif.

